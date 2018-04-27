В Харькове в переходе метро умер неизвестный мужчина

27 апреля 2018 г. 11:13
287 просмотров

26 апреля около 03.15 в переходе станции метро «Московский проспект» внезапно умер неизвестный мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По словам свидетелей происшествия, мужчине вдруг стало плохо. Ему сразу вызвали скорую помощь, но до приезда медиков неизвестный скончался.

На вид умершему примерно 35 лет.

У мужчины при себе не было никаких документов и мобильного телефона.

Как сообщил заместитель начальника Немышлянского ОП, полковник полиции Сергей Волобуев, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает личность умершего и причину его смерти.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.