В Харькове в переходе метро умер неизвестный мужчина

26 апреля около 03.15 в переходе станции метро «Московский проспект» внезапно умер неизвестный мужчина.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По словам свидетелей происшествия, мужчине вдруг стало плохо. Ему сразу вызвали скорую помощь, но до приезда медиков неизвестный скончался.
На вид умершему примерно 35 лет.
У мужчины при себе не было никаких документов и мобильного телефона.
Как сообщил заместитель начальника Немышлянского ОП, полковник полиции Сергей Волобуев, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Полиция устанавливает личность умершего и причину его смерти.