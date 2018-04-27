В Харькове в переходе метро умер неизвестный мужчина

26 апреля около 03.15 в переходе станции метро «Московский проспект» внезапно умер неизвестный мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По словам свидетелей происшествия, мужчине вдруг стало плохо. Ему сразу вызвали скорую помощь, но до приезда медиков неизвестный скончался.

На вид умершему примерно 35 лет.

У мужчины при себе не было никаких документов и мобильного телефона.

Как сообщил заместитель начальника Немышлянского ОП, полковник полиции Сергей Волобуев, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает личность умершего и причину его смерти.