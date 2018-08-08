В Харькове в подвале жилого дома обнаружили боеприпас

8 августа в 10:15 в полицию поступила информация о том, что на улице Сухумской нашли боеприпас.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

О находке в полицию сообщил сотрудник коммунального предприятия, который заметил подозрительный предмет в подвальном помещении дома, где он должен был проводить ремонтные работы.

По указанному адресу выезжали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехники из полиции.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли боеприпас.

Предварительно, он является снарядом для ручного гранатомета.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.