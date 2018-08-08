В Харькове в подвале жилого дома обнаружили боеприпас

8 августа в 10:15 в полицию поступила информация о том, что на улице Сухумской нашли боеприпас.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
О находке в полицию сообщил сотрудник коммунального предприятия, который заметил подозрительный предмет в подвальном помещении дома, где он должен был проводить ремонтные работы.
По указанному адресу выезжали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехники из полиции.
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли боеприпас.
Предварительно, он является снарядом для ручного гранатомета.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.
Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.