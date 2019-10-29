В Харькове в посадке нашли скелетированные останки неизвестной женщины

29 октября 2019 г. 19:06
1 просмотр

Утром 27 октября около 9:00 в посадке по улице Лосевской были обнаружены скелетированные останки неизвестной женщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Эксперты не обнаружили на теле женщины видимых признаков насильственной смерти. 

Тело умершей было направлено в морг.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.