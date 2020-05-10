В патрульной полиции опровергли информацию о пострадавшем в ходе ночной погони полицейском (видео)

Сегодня около часа ночи в ходе неудачной погони за автомобилем Skoda Octavia RS получил травмы инспектор патрульной полиции: о погоне и пострадавшем сообщают в соцсетях свидетели происшествия.

По словам очевидцев, патрульные остановили автомобиль Skoda на проспекте Гагарина и, пока полицейские общались с водителем, пассажир сел за руль авто и уехал.

Полицейские попытались перекрыть дорогу автомобилю – он притормозил, но затем продолжил движение, протащив по асфальту полицейского, который хотел открыть дверь авто и взялся за ручку. Очевидцы сообщают, что полицейский был доставлен в больницу.

В пресс-службе УПП Харьковской области ночные события прокомментировали следующим образом: автомобиль Skoda на проспекте Гагарина был остановлен за нарушение ПДД, у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста на алкоголь мужчина отказался, после чего был составлен протокол по ч.1 ст.130 КУоАП.

Пресс-служба патрульных подтвердила, что во время общения с водителем пассажир Skoda сел за руль и уехал, догнать машину не удалось. В УПП Харьковской области сообщили: никто из патрульных не пострадал, наезд на инспектора не подтвердился.

По данным, появившимся в соцсетях, задержать автомобиль Skoda полиции так и не удалось – с проспекта Гагарина машина ушла на Салтовку, затем на окружную в направлении Старого Салтова, после чего ее потеряли в направлении ХТЗ.

Информацию о том, что у служебных автомобилей закончилось топливо и, якобы, именно по этой причине не удалось догнать нарушителя, в патрульной полиции также опровергли.