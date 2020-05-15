В Харькове в результате падения с высоты погибли двое мужчин

В Харькове полиция выясняет обстоятельства смерти двух мужчин, которые погибли в результате падения с высоты. Оба события произошли сегодня, 15 мая, - в Индустриальном и Киевском районах города.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 15 мая около 09:00 в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела без признаков жизни у подъезда многоэтажки на улице Александра Зубарева.

Предварительно установлено, что 92-летний мужчина выпал из окна квартиры на 16-м этаже.

Тело жителя Киевского района было обнаружено на козырьке подъезда дома по улице Дружбы Народов на Северной Салтовке. Сообщение о происшествии поступило в полицию около 10:00. Погибшим оказался 68-летний мужчина. фото с места происшествия было оубликовано в соцсетях.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы.

Как отметили в полиции, на телах погибших отсутствуют видимые следы насильственной смерти.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции, по данным фактам проводится проверка.