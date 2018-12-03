В Харькове в результате пожара в двухэтажном доме погибла пожилая женщина

Все квартиры заполнены дымом. А в подъезде даже сейчас невозможно находиться из-за сильного запаха. Люди сидят в темноте и понемногу ликвидируют последствия пожара. В основном – вычерпывают воду, которой утром в квартирах было по колено.

Артур Новиков, жилец дома

Залило полностью, лестницу, пожарники… Воды было сантиметров 15-20. Выбирали всё полностью. Натяжной потолок даже надулся – вот тут шла вода.

Артур Новиков был одним из тех, кто первым увидел дым, который валил из квартиры соседей, и вызвал чрезвычайников. Говорит, хорошо, что они быстро прибыли.

Артур Новиков, жилец дома

Если в полседьмого я вышел с собакой погулять. А сосед выезжал на работу, дым валил из окна, если бы мы не вызвали пожарников, то дома бы уже не было.

А вот сосед Артура, Игорь, сегодня ночевать дома не собирается. Говорит, видимо, придется на работе. Отопление он заменил на электрическое, включать пока нельзя. А в ванной комнате до сих пор по стенам стекает вода.

Игорь Лавриненко, жилец дома

У меня здесь дым был. Я уже выскочил кое-как - в дыму всё. Вот, дым отсюда валил, вот видите, всё. Кто это будет теперь всё делать? Вот оно всё поотходило.

Но эти убытки – говорят все в один голос – ничто. Хуже всего, что погибла их соседка – восьмидесятилетняя бабушка. За ней смотрела дочь и даже нанимали сиделку. Однако ночью она оставалась сама. Пожилую женщину нашли на полу.

Игорь Лупандин, пом. нач ГУ ГСЧС в Харьк. области

Медики констатировали отравление угарным газом. Дело в том, как я уже говорил, помещение было наполнено дымом. Площадь пожара составила около 40 кв.м. – это в одной из комнат. Как я уже говорил, это перекрытие, перегородки стенные, ну и домашние вещи.

Пожар тушили более двух часов. Его причиной, говорят чрезвычайники, скорее всего стало нарушение эксплуатации газовой печи.

Такой вид отопления до сих пор встречается в старых двухэтажных домах.