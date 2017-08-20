В Харькове в сгоревшей квартире обнаружили тело женщины

20 августа 2017 г. 13:55
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Сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома в переулке Брянском, 7 поступило 19 августа в 12:45.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области,  в квартире на 9-м этаже горел диван и домашние вещи на площади 4 кв.м. Во время ликвидации пожара на диване спасателями обнаружено тело хозяйки квартиры 1945 года рождения.

В 13:26 подаж ликвидировали

Как стало известно в ходе проверки по данному факту, причиной возникновения возгорания могло стать короткое замыкание электросети в результате ее перегрузки.

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