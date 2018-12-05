В Харькове в здании суда искали взрывчатку

05 декабря 2018 г. 11:59
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В здании Фрунзенского суда Харькова правоохранители искали взрывчатку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 декабря, в полицию поступило сообщение  о заложенной взрывчатке в здании Фрунзенского районного суда Харькова, расположенного на бульваре Богдана Хмельницкого.

С 13.52 до 14.50 специалисты осмотрели около 1131 кв. метров помещений и 500 прилегающей территории и эвакуировали 43 человека. Никаких опасных предметов полицейские не обнаружили.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают злоумышленников, сделавших ложное сообщение о минировании.

 

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