В Харькове виновника смертельной аварии поймали пьяным за рулем. Подробности

Вулиця Молочна, 3 - саме в цьому районі правоохоронці 24 серпня зупиняють автівку «Мітсубіші лансер», водій якої дивно поводив себе на дорозі. Як пізніше з`ясувалося водій цієї автівки був славнозвісний Андрій Полтавець,який не мав при собі водійських прав і був у стані алкогольного сп`яніння

На видео с регистратора патрульной машины - видно, как Андрей Полтавец выходит из красного "Мицубиси" и идет к патрульным. Позже в постановлении Червнозаводського районного суда будет указано что водитель, управлявшим транспортным средством Mitsubishi Lancer, имел признаки алкогольного опьянения "опьянения, а именно: запах алкоголя из полости рта, неустойчивую походку, покраснение глаз. Суд признал Полтавца виновным, и назначил штраф в размере - 10200 гривен с лишение права управления транспортными средствами сроком на один год. Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик подчеркивает - Андрей Полтавец освободился из колонии, где отбывало наказание в 2015 года и освободился условно к срочное. По приговору суда этот мужчина вообще не имели права садиться за руль автомобиля:

Вита Дубовик, прес-секретарь прокурора Харьковской области

Коли суд дізався що людина знаходиться на удо за смертельне ДТП і що він порушив вирок суду, матеріалу були спрямовані до відділу який займається займається тими, хто звільнився за удо, цей відділ вивчив ці матеріали і вже потім їх направив в поліцію . Тому з моменту штрафу до моменту початого кримінального провадження пройшов досить тривалий час, 13 жовтня було розпочато кримінальне провадження за статтею 389 - ухилення від покарання. Сьогодні по ч.1 ст. 389 зазначеному громадянину були вручені підозру.



Жуткое ДТП, унесшего жизни шести человек среди которых были двое детей и беременная женщина произошло 2 мая 2008 года. Внедорожник Mitsubishi L 200 врезался в трамвайную зупинку.Тоди тяжелых ранений получила еще одна женщина. По данным экспертизы, Полтавец, руководивший внедорожником был в состоянии алкогольного опьянения опьянения. Хотя сам он стверждував - не пил, употреблял лекарства, потому что болен дибет и сердечно-сосудистую болезнь. И еще на стадии судебного следствия через своего представителя просил прощения у семей погибших. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с лишением прав на 3 года. Но обязательства выплатить компенсацию, достигла почти миллиона гривен. Полтавец отсидел только 7 лет. Компенсацию во время своего заключения выплачивал крошечными суммами. Когда освободился, связаться с семьямипогибших не пытался, однако, выплаты повысились. Сегодня Полтавец говорит вину, по второму случаю, когда сел за руль пьяным,- признает, но говорит, что это был тест-драйв автомобиля, он хотел првириты, есть неисправность автомобиля и проехал всего несколько метров, как вдруг его остановила полиция. Он уверяет, что ни разу с момента ДТП не садился за руль и в этот день не собирался. Алкоголь употреблял накануне:

Андркй Полтавец, подозреваемый

В этот день не употреблял, но это не значит что я е был пьян, то есть на прдыдущий день принял 300-350 гграмм, а вывертивается окло 15-20 часов, ну я даже не подумал как ехал, говорю как есть, извините.

Как сообщили в патрульной полиции, они сначала даже не знали, что человек, которого они остановили именно Андрей Полтавец. Его личность установили по паспортным данным, документы привезли родственники. Но сначала нарушитель, по словам патрульных, пытался договориться:

Карина Курбанова, пресс-секретарь УПП Харькова

Были явные признаки алкогольного опьянения, не скоординированы движения и поведение, которое не соответствует обстоятельствам как каждый человек, в этом станы опиняэться вын говорил хлопцы может не нужно, я не пьяный))

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения Андрею Полтавцу, это не будет содержания под костром, а болеесредство - домашний арест, ношение браслета или личное обязательства. Обязательства - сообщили в Харьковской областной прокуратуре