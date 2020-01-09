В Харькове во время движения по мосту Ландау "взлетел" автомобиль - соцсети (видео)

На мосту Ландау, который открыли для движения совсем недавно, накануне вечером произошел опасный инцидент с автомобилем.

Видео происшествия попало на видеорегистратор автомобиля, ехавшего в той же полосе, и было опубликовано в соцсетях.

Кадры запечатлели, как автомобиль, едущий на достаточно большой скорости, наезжает на бугор с темным пятном, похожим на крышку люка, и подпрыгивает на высоту в несколько десятков сантиметров.

При этом видно, что из-под днища авто полетели искры.

Тем не менее, автомобиль скорости своей не сбавил и поехал дальше. На этом видео обрывается.

По данным пользователей соцсетей, происшествие случилось на мосту Ландау.

«Теперь водитель будет соблюдать правила. Ему крупно повезло, что не слетел с моста, не бросило в разделительную полосу. Она там бетонная＋недостроенная», «Да, трамплины на новом мосту знатные. Так можно и взлететь», «Может, человек не знал какой там мост. Трамплины в темноте не видны», - пишут они, комментируя увиденное.

Вместе с тем харьковчане отмечают, что перед мостом стоит знак ограничения скорости до 40 км в час.