В Харькове во время пожара из заброшенного дома спасли бездомного мужчину

В Новобаварском районе Харькова вечером 29 декабря произошел пожар в заброшенном жилом доме, во время которого бойцы ГСЧС спасли мужчину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 17:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Москалевской, 152.

На момент прибытия спасателей дом был весь заполнен дымом.

В одной из комнат газодымозащитники нашли 41-летнего бездомного мужчину и немедленно вынесли его на свежий воздух.

Медики «скорой» оказали ему помощь. Придя в себя, спасенный отказался от дальнейшей госпитализации.

Площадь пожара составила около 5 кв.м. Горели домашние вещи.

В 17:11 пожар был локализован, в 17:19 полностью ликвидирован.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стала неосторожность при курении.