В Харькове во время пожара из горящей двухэтажки эвакуировали 16 человек

20 марта 2020 г. 17:17
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В Немышлянском районе Харькова сегодня ночью произошел пожар в жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 20 марта в 00:35 спасателям поступило сообщение о пожаре в переулке Академика Подгорного, 6.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что пожар произошел в одной из комнат на 1-м этаже 2-этажного жилого дома.

Горел мусор в комнате на площади около 5 кв.м.

С места пожара спасатели эвакуировали 16 жильцов дома.

В 1:07 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 01:59 ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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