На Салтовке во время пожара в двухэтажке погибла женщина

В Московском районе Харькова во время пожара погибла 60-летняя женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 14 ноября в 14:27 спасателям поступила информация о пожаре в двухэтажном жилом доме в переулке Автострадном, 4.

На момент прибытия пожарных огнем была полностью охвачена комната на первом этаже жилого дома. Площадь пожара составила около 10 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей 60-летней женщины.

Пятерых жильцов дома спасатели эвакуировали.

В 14:46 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 16:00 - ликвидировали. Причину возникновения пожара устанавливают.