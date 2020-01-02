В Харькове водитель Деу не пропустил "скорую": медики просят полицию наказать нарушителя (видео)

02 января 2020 г. 13:52
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Медики просят полицию отреагировать на поведение водителя, не дававшего проехать машине "скорой". Видео, на котором водитель Деу демонстративно не уступает дорогу автомобилю скорой помощи, появилось сегодня на странице Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

Машина медиков двигается с включенными звуковыми и световыми спецсигналами, однако едущее впереди авто не пропускает «скорую».

«Если в целом ситуация на дорогах улучшилась и водители и пешеходы пропускают машины со спецсигналами, еще остались водители, которые из хулиганских побуждений препятствуют движению бригад скорой медицинской помощи. Надеемся, что полиция отреагирует на наши публикации», - говорится в сообщении Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

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