В Харькове водитель троллейбуса во время конфликта избил монтировкой пассажиров

Харьковские полицейские сообщили о подозрении водителю троллейбуса, который во время конфликта избил двух пассажиров монтировкой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как установили правоохранители, в конце ноября 2019 во время управления городским троллейбусом у 50-летнего водителя возник конфликт с пассажирами. Он остановил троллейбус и стал употреблять нецензурную брань в сторону пассажиров.

Пассажиры призывали дебошира остановиться, однако злоумышленник взял металлический предмет, похожий на монтировку, и нанес одному из пассажиров удар по руке. После чего вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира.

По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В конце декабря 2019 мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Ему гозит наказание до 5 лет лишения свободы.