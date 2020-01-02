В Харькове водитель троллейбуса во время конфликта избил монтировкой пассажиров

02 января 2020 г. 17:17
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Харьковские полицейские сообщили о подозрении водителю троллейбуса, который во время конфликта избил двух пассажиров монтировкой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как установили правоохранители, в конце ноября 2019 во время управления городским троллейбусом у 50-летнего водителя возник конфликт с пассажирами. Он остановил троллейбус и стал употреблять нецензурную брань в сторону пассажиров. 

Пассажиры призывали дебошира остановиться, однако злоумышленник взял металлический предмет, похожий на монтировку, и нанес одному из пассажиров удар по руке. После чего вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира.

По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В конце декабря 2019 мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. 

Ему гозит наказание до 5 лет лишения свободы.

 

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