В Харькове водителя автомобиля задержали из-за игрушечного автомата, полиция проводит проверку

Харьковская полиция устанавливает все обстоятельства инцидента с участием сотрудника подразделения особого назначения, который произошел накануне, 14 мая вечером.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14 мая 2020 в социальных сетях было опубликовано видео с места происшествия, произошедшего на Московском проспекте в Харькове.

На кадрах видео мужчина в гражданской одежде, который заметил в салоне автомобиля предмет, похожий на оружие, вызвал патрульных для проверки данной информации.

Во время установления обстоятельств происшествия выяснилось, что оружие, внешне похожее на боевой автомат, оказалось игрушечным автоматом.

Проверкой установлено, что мужчина в штатском, который вызвал патрульных, является действующим сотрудником полиции и занимает должность заместителя командира батальона № 2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются в рамках служебного расследования, назначенного по распоряжению начальника областного главка полиции.

В случае доказательства вины полицейского он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.