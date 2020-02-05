В Харькове военный грузовик протаранил заправку

05 февраля 2020 г. 17:06
Автор: Александр Ронжеренко
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Это видео с камер наблюдения одной из заправкой на окружной дороге Харькова. На нем видно как, на заснеженой дороге, заносит военный грузовик, который врезается в заправочную колонку. От удара машину развернуло и откинуло в металлический столб. Сотрудники рассказывают: грузовик ехал в составе военной колонны и, внезапно, водитель потерял управление.

Андрей, сотрудник АЗС

В семь часов, восемь минут сверху, оттуда, ехала военная колонна. Ну, колонна с военным транспортом. И один из автомобилей МАЗ начало заносить, то есть водитель не справился с управлением, и вот, последствия - влетело в нашу АЗС. Теперь оцениваем нанесенный ущерб и приступаем к восстановительным работам.

В момент аварии внутри МАЗа находились двое военных и, вроде бы, они не пострадали, добавляет Андрей. У грузовика только погнуло кабину. А вот самой заправке досталось хорошо. Грузовик полностью снес одну из колонок и чуть не завалил крышу. Сотрудники АЗС говорят: хорошо, что конструкция выдержала удар, ведь все могло закончиться гораздо хуже. Позднее на место прибыли правоохранители, но поврежденного грузовика они не увидели, рассказывают в Отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. Сейчас полицейские внесли информацию о событии в Единый реестр досудебных расследований. Все материалы направлены в Дергачевский отдел полиции.

Видео: 

В Харькове военный грузовик протаранил заправку - 05.02.2020

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