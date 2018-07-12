В Харькове вооруженный курсант ограбил кредитное учреждение

Утром 3 июля в помещение отделения «Быстро деньги» по улице Сумской в Харькове ворвался грабитель и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, открыто завладел деньгами в сумме около 20 000 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

За совершение данного преступления полиция задержала 21-летнего парня – жителя Днепропетровской области, который учится в одном из харьковских военных вузов.

У него правоохранители изъяли вещественные доказательства, в том числе револьвер.

Свой поступок задержанный курсант объяснил тем, что хотел спасти тяжело больного близкого родственника, которому была необходима срочная операция.

По данному факту следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения.

Сейчас он находится под стражей.

Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.