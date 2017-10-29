В Харькове вооруженный мужчина угрожал людям и стрелял в копов

29 октября 2017 г. 12:59
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Инцидент произошел накануне, около 19:30.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, на улице Военной неизвестный бросался с ножом на прохожих. Также граждане видели у него оружие и вещества, похожие на наркотические.

Патрульные решили подойти к неизвестному, но тот без предупреждения начал стрелять в сторону правоохранителей. На требования полицейских прекратить неправомерные действия мужчина не реагировал и начал убегать. Патрульные задержали беглеца.

По данному факту на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Задержанного гражданина передали следователям.

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