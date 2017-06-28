В Харькове вор пытался спрятаться от патрульных в диване

Инцидент произошел сегодня, около 6:00.

Как рассказли в пресс-службы патрульной полиции, копам поступил вызов, что неизвестный проник в помещение стоматологической клиники на Московском проспекте.

Охранники клиники заявили, что сработала сигнализация и в помещение кто-то проник. На место также вызвали владелицу стоматологической клиники, которая впустила правоохранителей в помещение.

Во время тщательного осмотра клиники, на втором этаже, патрульные обнаружили неизвестного, который прятался в диване. Возле мужчины находились инструменты, а на чердаке полицейские нашли похищенный ноутбук, двигатель с вытяжки и другие вещи.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Слободского района. Задержанного мужчину передали следователям.