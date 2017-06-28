В Харькове вор пытался спрятаться от патрульных в диване

28 июня 2017 г. 19:16
1 просмотр

Инцидент произошел сегодня, около 6:00.

Как рассказли в пресс-службы патрульной полиции, копам  поступил вызов, что неизвестный проник в помещение стоматологической клиники на Московском проспекте.

Охранники клиники заявили, что сработала сигнализация и в помещение кто-то проник. На место также вызвали владелицу стоматологической клиники, которая впустила правоохранителей в помещение.

Во время тщательного осмотра клиники, на втором этаже, патрульные обнаружили неизвестного, который прятался в диване. Возле мужчины находились инструменты, а на чердаке полицейские нашли похищенный ноутбук, двигатель с вытяжки и другие вещи.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Слободского района. Задержанного мужчину передали следователям.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.