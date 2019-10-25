Стрельба возле супермаркета: есть жертвы - информация от полиции

Ранее сообщалось, что сегодня днем возле супермаркета на Клочковской произошла стрельба.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в результате происшествия были ранены два человека.
Информация о том, что по улице Клочковской в Харькове слышны звуки выстрелов, поступила в полицию в 12:05.
На место происшествия выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи.
Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операция «Сирена».
По первоначальной информации, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин.
Один из раненых скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь.
Личности пострадавших устанавливаются.
Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, был найден неподалеку от места преступления. Он был подожжен.
Злоумышленников разыскивают.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты.
Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.