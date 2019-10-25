 

Стрельба возле супермаркета: есть жертвы - информация от полиции

25 октября 2019 г. 13:18
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Ранее сообщалось, что сегодня днем возле супермаркета на Клочковской произошла стрельба.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в результате происшествия были ранены два человека. 

Информация о том, что по улице Клочковской в ​​Харькове слышны звуки выстрелов, поступила в полицию в 12:05.

На место происшествия выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи.

Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операция «Сирена». 

По первоначальной информации, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. 

Один из раненых скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. 

Личности пострадавших устанавливаются.

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, был найден неподалеку от места преступления. Он был подожжен.

Злоумышленников разыскивают.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. 

Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. 

 

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