В Харькове возле супермаркета жестоко избили мужчину, заступившегося за женщину в ходе конфликта

В Харькове вечером 20 сентября у супермаркета на проспекте Московском произошел конфликт, в ходе которого жестоко избили мужчину.

Об этом сообщили в отеле коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что ранее незнакомые мужчина и женщина поссорились из-за свободного места на лавочке возле магазина.

В конфликт вмешался 66-летний знакомый женщины, в результате чего был избит незнакомцем и получил тяжкие телесные повреждения.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался 30-летний мужчина.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.