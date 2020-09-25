В Харькове возле супермаркета жестоко избили мужчину, заступившегося за женщину в ходе конфликта

В Харькове вечером 20 сентября у супермаркета на проспекте Московском произошел конфликт, в ходе которого жестоко избили мужчину.
Об этом сообщили в отеле коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полицейские установили, что ранее незнакомые мужчина и женщина поссорились из-за свободного места на лавочке возле магазина.
В конфликт вмешался 66-летний знакомый женщины, в результате чего был избит незнакомцем и получил тяжкие телесные повреждения.
Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
Полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался 30-летний мужчина.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.