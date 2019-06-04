В Харькове возле жилых домов нашли боеприпасы

04 июня 2019 г. 13:21
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3 июня пиротехники ГСЧС в Харьковской области уничтожили 6 боеприпасов Второй мировой войны, которые были найдены накануне местными жителями в Дергачевском, Харьковском районах области и Основянском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, по улице Шекспира в поселке Покотиловка Харьковского района возле леса находилась минометная мина диаметром 82 мм.

Неподалеку от поселка Песочин в лесополосе обнаружили артиллерийский снаряд диаметром 82 мм.

Также в поселке Жихарь Основянского района на расстоянии 300 метров от жилых домов нашли минометную мину диаметром 82 мм, ручную гранату и артиллерийский снаряд диаметром 122 мм.

И в Дергачах на расстоянии 50 метров от жилых домов в канаве обнаружили гранату Ф-1.

Все найденные боеприпасы специалисты обезвредили на специальных взрывных площадках путем подрыва.

 

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