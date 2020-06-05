В Харькове взорвали очередной банкомат

Сообщение о взрыве по проспекту Славы поступило в полицию сегодня, 5 июня, в 3:10. Как сообщили в ГУНП Харьковсой области, по адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления.

Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в помещении супермаркета. В результате происшествия никто не пострадал. Сумма нанесенного ущерба выясняется. Информация зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства и причастные к преступлению лица устанавливаются.