В Харькове взорвали очередной банкомат

05 июня 2020 г. 10:41
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Сообщение о взрыве по проспекту Славы поступило в полицию сегодня, 5 июня, в 3:10. Как сообщили в ГУНП Харьковсой области, по адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления.

Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в помещении супермаркета. В результате происшествия никто не пострадал. Сумма нанесенного ущерба выясняется. Информация зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства и причастные к преступлению лица устанавливаются.

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