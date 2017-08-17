В Харькове юноша упал с шестиметровой высоты

17 августа 2017 г. 10:18
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Информация о том, что в медицинское учреждение с улицы Клочковской доставили17-летнего подростка, который упал с высоты, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции накануне, около 19:30 от медиков.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, группа молодых людей на недостроенном сооружении занималась паркуром. Один из ребят не удержался и упал примерно с шестиметровой высоты.

В настоящее время молодой человек находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Факт зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

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