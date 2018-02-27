В Харькове за грабеж задержали несовершеннолетнего

16-летний парень избил своего сверстника и отобрал у него мобильный телефон, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

25 февраля около 22.30 на улице Астрономической между двумя парнями в компании произошел конфликт. Один из них нанес несколько ударов в лицо другому. От удара парень упал на землю и уронил свой телефон. Злоумышленник схватил его и убежал.

Полицейские задержали школьника через несколько часов и изъяли вещдок.

По данному факту следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет.