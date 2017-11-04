В Харькове за ночь произошло два грабежа

04 ноября 2017 г. 17:16
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В ночь на 4-е ноября неизвестный отобрал сумку у женщины и скрылся, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Правоохранителям задержали мужчину, вероятно причастного к грабежу. Установлено, что задержанный гражданин ранее судим и сейчас отбывает условный срок наказания по ст. 185 Уголовного кодекса Украины – (кража).

Патрульные передали мужчину сотрудникам следственно-оперативной группы.

Утром 4 ноября двое граждан незаконно завладели мобильным телефоном мужчины .

При отработке территории правоохранители обнаружили двух мужчин, которые подходили по ориентировке.

В присутствии свидетелей полицейские обнаружили и изъяли у граждан мобильный телефон потерпевшего. На место вызвали следственно-оперативную группу.

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