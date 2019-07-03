 

В Харькове пожаром в квартире пытались скрыть убийство: открыто уголовное дело

03 июля 2019 г. 11:20
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Ранее сообщалось о пожаре в Холодногорском районе Харькова, во время тушения которого в квартире было обнаружено тело 55-летнего погибшего хозяина.

Правоохранители установили, что на теле погибшего мужчины обнаружили телесные повреждения, свидетельствующие о насильственной смерти.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 2 июля около 17:30 в полицию поступила информация о пожаре в одной из квартир многоэтажки в переулке Резниковском.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. После ликвидации пожара в квартире обнаружили тело мужчины в постели.

Установлено, что до прибытия пожарных на вызов входные двери в квартиру были закрыты. При осмотре эксперт на теле умершего обнаружил признаки насильственной смерти, а именно: ножевое ранение межреберной области. 

Тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления, правоохранители устанавливают.

 

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