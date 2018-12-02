В Харькове на предпринимателя совершили разбойное нападение - соцсети (видео)

02 декабря 2018 г. 15:28
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Сегодня днем возле торгового центра «Украина» правоохранители задержали злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на предпринимателя на рынке «Барабашово», после чего пытались скрыться на автомобиле SKODA.

Как сообщают пользователи соцсетей, в результате 30-минутной погони  по салтовским дорогам правоохранители заблокировали автомобиль злоумышленников и задержали их.

Как сообщается в соцсетях, задержанными оказались лица кавказской национальности.

Пользователи соцсетей опубликовали видео задержания преступников.

Подробности инцидента устанавливают правоохранители.

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