В Харькове на предпринимателя совершили разбойное нападение - соцсети (видео)

Сегодня днем возле торгового центра «Украина» правоохранители задержали злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на предпринимателя на рынке «Барабашово», после чего пытались скрыться на автомобиле SKODA.

Как сообщают пользователи соцсетей, в результате 30-минутной погони по салтовским дорогам правоохранители заблокировали автомобиль злоумышленников и задержали их.

Как сообщается в соцсетях, задержанными оказались лица кавказской национальности.

Пользователи соцсетей опубликовали видео задержания преступников.

Подробности инцидента устанавливают правоохранители.