В Харькове за сутки сгорело пять автомобилей

11 сентября два автомобиля загорелись во время движения. Первый автопожар произошел в 8:32 на мосту «Магомета Караева» на ул. Полтавский Шлях. Во время движения загорелся моторный отсек внедорожника «Opel Frontera», 1994 года выпуска. Владелец авто погасил огонь с помощью огнетушителя до прибытия пожарных.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

Второй случай произошел в 19:18 на проспекте Льва Ландау напротив дома № 149. Там также во время движения загорелся моторный отсек легковушки «Audi А-6».

Ночью 12 сентября в 3:03 также произошел пожар в автомобиле, но уже на парковке во дворе жилого дома на ул. Новоалександровская, 54а. Там горел моторный отсек и салон автомобиля «Audi Q7» на площади 5 кв.м. От действия открытого пламени пострадали еще 2 машины «Volkswagen Transporter T5» и «Nissan Tiida». Пожар был ликвидирован в 03:40.

Сейчас установлением причин возникновения пожаров занимаются правоохранительные органы.