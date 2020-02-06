В Харькове за убийство задержали мужчину, пробывшего на свободе после тюрьмы меньше суток

В Харькове правоохранители задержали за совершение убийства мужчину, который освободился из мест лишения свободы всего несколько дней назад.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленник утром 4 февраля освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений.

Выйдя на свободу, 46-летний мужчина пришел к своей знакомой, у которой уже гостил еще один ранее судимый 40-летний мужчина.

Во время застолья между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник повалил потерпевшего на пол и задушил.

В тот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции Новобаварского отдела полиции задержали злоумышленника.

5 февраля мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.