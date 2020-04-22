В Харькове за вымогательство и взятку задержан командир патрульной роты Нацгвардии

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве задержали командира патрульной роты одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Харькове, за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщили в ГБР, по предварительной информации, командир роты требовал и получил от подчиненного 10000 гривен за обещание не сообщать в правоохранительные органы о факте его отсутствия на службе. Сегодня, 22 апреля, следователи ГБР задержали военного в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения второй части неправомерной выгоды в размере 3000 гривен.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.