В Харькове за взятку будут судить сотрудника «Укрзалізниці»

В Ленинском райсуде Харькова будут слушать дело чиновника «Укрзалізниці», который погорел на взятке в 350 тысяч гривен вместе с подельником. Как рассказывает пресс-служба прокуратуры Киева, обвинительный акт уже передали в суд.

«Деньги получил от представителя общества за подписание актов приемки выполненных работ и перечисление средств за услуги, которые предоставлялись обществом, - отмечают в ведомстве. - Задержание злоумышленников произошло в служебном кабинете на территории вокзала «Харьков-Пассажирский» после передачи всей суммы неправомерной выгоды».

Действия должностного лица ПАО «Укрзалізниці» квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом), его сообщника - по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины (содействие в получении неправомерной выгоды должностным лицом).