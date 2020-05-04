В Харькове задержали члена международной преступной группировки, разыскиваемого Интерполом

04 мая 2020 г. 13:09
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СБУ задержала в Харькове иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

Гражданин одной из стран Закавказья в феврале 2020 года прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с посягательством на жизнь. В Турции он совершил разбойные нападения и грабежи, за что ему грозит заключение сроком до 15 лет.

По информации СБУ, иностранец является членом международной преступной группировки, которая контролируется одним из "воров в законе" закавказского происхождения.

Решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. В то же время проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины. Операция по задержанию международного преступника происходила совместно с Национальной полицией.

Видео: 

У Харкові контррозвідка СБУ затримала іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку

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