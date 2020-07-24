В Харькове задержали членов банды криминального авторитета Князя

Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области организованную преступную группировку, известную по уголовной кличке ее лидера Князя. Четверо лидеров и активных участников ОПГ были задержаны 23 июля, сообщили в СБУ.

Группировка длительное время занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Ее создал ранее судимый за убийство мужчина. ОПГ специализировалась на тяжких преступлениях, в том числе экономического и насильственного характера. В состав ОПГ входили и бывшие правоохранители. Группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти.

Начато уголовное производство. Действия злоумышленников квалифицируются по статьям 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 187 (разбой), 189 (вымогательство) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

По месту жительства и пребывания участников группировки было проведено 27 обысков. В результате следственных действий правоохранители изъяли 8,4 млн.грн., 170 тыс.долл. и 40 тыс.евро, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, средства связи, оружие и патроны.

СБУ проводит следственные действия для задержания других участников группировки, в том числе лидера, который руководил ОПГ из-за границы. Также следователи изучают материалы, которые могут связывать противоправную деятельность группировки Князя с другими резонансными преступлениями в регионе.

Разоблачение противоправной деятельности организованной преступной группировки осуществляли подразделения СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.