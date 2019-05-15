В Харькове задержали директора псевдореабилитационного центра для наркозависимых

В центре принудительно содержалось 15 наркозависимых и им не проводилось никакого лечения. Больных силой заставляли принимать неизвестные лекарства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

Так, правоохранители установили, что организовали противоправный бизнес жители Харькова, которые обманом заманивали к «центру» наркозависимых. Стоимость лечения определялась организаторами в зависимости от платежеспособности родственников и составляла от 8000 до 15000 гривен в месяц. На самом деле на содержание больных тратились минимальные суммы.

Злоумышленники обещали больным или их родственникам полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь. По результатам проверки установлено, что «центр» не имел штата врачей и никаких разрешительных документов в сфере здравоохранения.

После получения денег за лечение пациентов размещали в арендованном частном доме на территории Харьковского района, окна которого были оборудованы металлическими решетками

Больных принудительно удерживали до окончания срока прохождения курса реабилитации. Они не имели возможности свободно выходить из помещения, пользоваться мобильным, а за малейшие проступки пациентов удерживали в закрытом помещении, связанными до 2-х суток.

В ходе проведения обыска заведения было обнаружено и изъято 15 блистеров лекарств, а в доме директора центра нашли наручники, пистолет «Форт», патроны к нему, банковские карты, мобильные телефоны, блокноты с бухгалтерскими записями и лекарства.

Следственные действия проводились сотрудниками управления противодействия наркопреступности совместно со следователями и с участием спецподраздения КОРД под процессуальным руководством прокуратуры в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.