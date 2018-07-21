В Харькове при попытке совершения теракта задержали диверсанта "ДНР"

В Харькове правоохранители разоблачили и задержали диверсанта террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жителя временно оккупированного Донецка, ранее судимого за убийство, и который в последнее время живет на территории Харьковской области, завербовали представители так называемого «министерства государственной безопасности ДНР» для совершения акта диверсии на железной дороге.

По заданию кураторов фейкового "министерства" злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных Сил Украины в зоне проведения ООС.

Все действия диверсанта кураторы координировали и утверждали через популярный мобильный мессенджер.

Сотрудники СБУ совместно с бойцами спецподразделения "Альфа" задержали диверсанта у железнодорожной станции "Основа" в Харькове при попытке выстрелить из гранатомета в грузовой поезд.

У злоумышленника изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом.

Следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по признакам ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).

Операцию по задержанию диверсанта сотрудники СБУ проводили под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Идет следствие.