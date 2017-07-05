В Харькове задержали двух воров-вымогателей

05 июля 2017 г. 12:51
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Сотрудники полиции в совершении преступления подозревают двух неработающих харьковчан в возрасте 28 и 18 лет. Подозреваемые были задержаны. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской  области.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что происшествие произошло 26 июня около 23:30. Заявитель рассказал, что неизвестные мужчины назвались соседями и вошли в его дом. После чего, применив спецсредство - электрошокер, стали требовать от хозяина деньги, заставили его написать долговую расписку на машину «ВАЗ» и завладели транспортным средством.

По факту происшествия были открыты уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) и ч. 3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

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