В Харькове задержали двух воров-вымогателей

Сотрудники полиции в совершении преступления подозревают двух неработающих харьковчан в возрасте 28 и 18 лет. Подозреваемые были задержаны. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что происшествие произошло 26 июня около 23:30. Заявитель рассказал, что неизвестные мужчины назвались соседями и вошли в его дом. После чего, применив спецсредство - электрошокер, стали требовать от хозяина деньги, заставили его написать долговую расписку на машину «ВАЗ» и завладели транспортным средством.

По факту происшествия были открыты уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) и ч. 3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.