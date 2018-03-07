В Харьковской области задержали экс-полицейского с партией наркотиков на 32 миллиона гривен

Правоохранители изъяли из незаконного оборота партию наркотического средства «Трамадол», реализацию которого организовали бывший милиционер и наркосбытчик, ранее уже судимый за аналогичное преступление.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Правоохранители задокументировали деятельность преступной группы оптовых сбытчиков трамадола. Они сбывали наркосодержащий препарат в особо крупных размерах.

"Следует отметить, что один грамм наркотического вещества члены указанного группировки сбывали за 200 гривен. То есть по ценам "черного" рынка стоимость изъятой партии трамадола превышает 32 миллиона гривен ", - сообщил Андрей Кихтенко.

Полицейские выяснили, что организовал торговлю трамадолом 40-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. В 2016 году мужчина досрочно освободился из мест лишения свободы. Пособником и оптовым реализатором крупных партий «трамадола» стал 46-летний харьковчанин, бывший милиционер, а ныне - пенсионер МВД. Он ранее работал в службе борьбы с экономической преступностью области.

Правоохранители задержали злоумышленников и провели 14 одновременных обысков по месту жительства злоумышленников, а также в гаражных помещениях и их транспортных средствах.

У злоумышленников изъяли более 160 кг наркотического средства «Трамадол».

Его стоимость по ценам «черного» рынка превышает 30000000 гривен.

Такого количества наркотических анальгетиков хватило бы для суточного обезболивания более 300 000 больных.

По словам начальника Департамента противодействия наркопреступности Андрея Кихтенко, сейчас правоохранители устанавливают возможные каналы утечки препарата, в частности, -с объектов легального оборота наркосодержащих веществ.

"Также мы устанавливаем других лиц, которые могут быть причастны к указанной преступной деятельности", - отметил Андрей Кихтенко.

Оба фигуранта задержаны. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские устанавливают возможный канал утечки наркотических средств из химфармпидприемств.