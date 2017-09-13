В Харькове задержали группу телефонных мошенников

13 сентября 2017 г. 10:41
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11 сентября до Киевского отдела полиции поступило сообщение из службы 102 о том, что к 79-летнему мужчине позвонили неизвестные, представились работниками полиции. Они сообщили, что сын мужчины якобы сбил человека и для решения вопроса нужны деньги. Заявитель передал злоумышленникам 1 тыс. долл. и 800 грн. Только потом позвонил сыну.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, правоохранители вышли на след злоумышленников – 28, 30 и 57-летних ранее судимых харьковчан. У мужчин изъяты денежные средства, мобильные телефоны и сим-карты.

Установлена причастность граждан к совершению более 20 аналогичных преступлений на территории Харькова и области с весны текущего года.

Граждане задержаны в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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