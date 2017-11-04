В Харькове задержали харьковчанина с неизвестным веществом при себе

Сегодня в Харькове, около 15 часов, патрульные полицейские на улице Кузнецкой задержали мужчину, который имел при себе несколько свертков с неизвестным веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Для выяснения всех обстоятельств правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группу.

В присутствии свидетелей правоохранители изъяли найденное вещество на экспертизу.