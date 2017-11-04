В Харькове задержали харьковчанина с неизвестным веществом при себе

04 ноября 2017 г. 17:38
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Сегодня в Харькове, около 15 часов, патрульные полицейские на улице Кузнецкой задержали мужчину, который имел при себе несколько свертков с неизвестным веществом 
растительного происхождения, похожим на наркотическое, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.  
Для выяснения всех обстоятельств  правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группу. 
В присутствии свидетелей правоохранители изъяли найденное вещество на экспертизу.
Задержанного мужчину передали следователям Шевченковского отдела полиции. Ведется следствие.

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