В Харькове задержали квартирного вора, который после кражи выпрыгнул в окно

19 апреля 2019 г. 20:31
67 просмотров

В Харькове полицейские задержали квартирного вора, который пытался скрыться с места преступления после совершения кражи

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 18 апреля в полицию обратилась 25-летняя харьковчанка и сообщила, что в ее квартиру проник неизвестный.

Прибывшие на вызов правоохранители задержали 37-летнего злоумышленника, когда он пытался скрыться с места совершения преступления.

Мужчина выпрыгнул в окно и пытался скрыться с похищенными вещами, однако его задержали полицейские. 

По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному злоумышленнику грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.