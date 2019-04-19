В Харькове задержали квартирного вора, который после кражи выпрыгнул в окно

В Харькове полицейские задержали квартирного вора, который пытался скрыться с места преступления после совершения кражи

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 18 апреля в полицию обратилась 25-летняя харьковчанка и сообщила, что в ее квартиру проник неизвестный.

Прибывшие на вызов правоохранители задержали 37-летнего злоумышленника, когда он пытался скрыться с места совершения преступления.

Мужчина выпрыгнул в окно и пытался скрыться с похищенными вещами, однако его задержали полицейские.

По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному злоумышленнику грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.