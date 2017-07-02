В Харькове задержали мужчин, которые ограбили женщину на улице

Накануне около станции метро «Индустриальная» 38 и 30-летние харьковчане выхватили из рук девушки мобильный телефон и деньги. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

О грабеже сообщила 26-летняя пострадавшая.

Сотрудники полиции подозревают в совершении преступления жителей города Харькова возрастом 38 и 30 лет.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленников.

