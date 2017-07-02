В Харькове задержали мужчин, которые ограбили женщину на улице

02 июля 2017 г. 14:23
100 просмотров

Накануне около станции метро «Индустриальная» 38 и 30-летние харьковчане выхватили из рук девушки мобильный телефон и деньги. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

О грабеже сообщила 26-летняя пострадавшая.

Сотрудники полиции подозревают в совершении преступления жителей города Харькова возрастом 38 и 30 лет.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленников.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.