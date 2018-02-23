В Харькове задержали мужчин, ограбивших парня почти на 200000 тысяч гривен

Харьковские полицейские задержали группу мужчин, которые в январе этого года проникли в квартиру 20-летнего харьковчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Угрожая хозяину квартиры ножом, злоумышленники заставили мужчину перечислить на свои карточки 180000 гривен.

Злоумышленники скрылись с места преступления, забрав с собой еще две банковские карточки, принадлежащие потерпевшему, и золотую цепочку.

Злоумышленниками оказались трое жителей Луганской области 20, 26 и 37 лет.

Полицейские установили местонахождение двух фигурантов преступления. 20-летнего луганчанина они задержали в Киеве, его 26-летнего подельника - в Лисичанске.

Они арестованы и находятся под стражей.

Правоохранители устанавливают местонахождение третьего фигуранта.

Следствием Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.