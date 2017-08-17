В Харькове задержали мужчину, который выращивал во дворе коноплю

17 августа 2017 г. 9:47
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У 35-летнего жителя Харькова дома нашли и изъяли 29 кустов конопли и вещество растительного происхождения зеленого цвета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Мужчина заявил, что наркотики он хранил для собственного использования. Вещество изъяли и направили на исследование.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и по ч.1 ст.310 (незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

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