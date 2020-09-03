В Харькове задержали мужчину за убийство брата

2 сентября 2020 около 9:25 в полицию поступило сообщение о том, что в доме по улице Барабашова обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили личность погибшего. Им оказался 48-летний харьковчанин.

Правоохранители выяснили, что смертельные ранения мужчине нанес его 43-летний брат. Мужчины постоянно конфликтовали. Накануне убийства они вместе употребляли алкоголь. Вскоре братья поссорились - у мужчин возник конфликт по поводу раздела имущества.

Во время конфликта по поводу раздела имущества младший брат ударил несколько раз ножом старшего. От полученных ранений 48-летний пострадавший погиб на месте.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.