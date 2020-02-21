Харьковчанина за убийство жены отправили под домашний арест

Правоохранители задержали 68-летнего харьковчанина за убийство собственной жены.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14 февраля около 7:35 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Шишковской обнаружили тело 68-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Женщина, обратившаяся в полицию, сообщила, что к ней пришел сосед весь в крови и сказал, что убил свою жену.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные ранения.

Как выяснилось, телесные повреждения ей нанес ее супруг во время внезапно возникшей ссоры. От полученных травм она скончалась.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

20 февраля мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства до 20 апреля. Задержанному грозит от 7 до 15 лет заключения.