В Харькове задержали на взятке замначальника следствия полиции

Заместителя начальника одного из отделов Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области разоблачила на получении неправомерной выгоды Служба безопасности Украины.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что капитан полиции требовал две тысячи долларов США у адвоката, который защищал харьковчанина, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений. За такую ​​сумму следователь обещал адвокату принять решение в уголовном производстве в пользу его подзащитного.

Речь шла о следствии по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение тяжких телесных повреждений.

Правоохранители задержали капитана в одном из кафе в центральной части Харькова во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте.

По данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, 31-летний полицейский получил от адвоката деньги в сумме 50 тысяч гривен.

Как отметили в прокуратуре, перед задержанием полицейский уже успел написать рапорт на перевод в другое подразделение.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному работнику полиции о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Данную операцию СБУ проводило совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве содействие подразделения внутренней безопасности Национальной полиции и под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.