В Харькове задержали наркосбытчика

24 ноября 2017 г. 13:38
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Харьковские правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который продал 2 дозы психотропного вещества «соли» (PVP), весом около 0,5 г, по 200 гривен за каждую, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время  обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили полимерный пакет с психотропным веществом «соли» (PVP), весом около 1,5 грамма, электронные весы и деньги.

29-летний мужчина через Интернет путем получения закладок покупал оптовыми партиями психотропное вещество и сбывал его. Во время очередной сделки он был задержан правоохранителями.

Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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