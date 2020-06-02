В Харькове задержали одессита и киевлянина, которые торговали госдолжностями

В Харькове Служба безопасности Украины задержала группу злоумышленников, которые "торговали" должностями госслужащих, в частности, постом губернатора Харьковщины.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, оперативники спецслужбы установили, что организовал нелегальный бизнес одессит совместно с киевлянином. Они обещали клиентам лоббировать их назначения на руководящие должности в органах государственной власти и в правоохранительных органах. Злоумышленники представлялись должностными лицами действующей власти и ссылались на близкие связи с руководителями Верховной Рады Украины, парламентских фракций и министров.

В рамках уголовного производства сотрудники спецслужбы установили, что мошенники готовились получить $1 миллион за якобы решение вопроса о назначении кандидата на должность Председателя Харьковской областной государственной администрации. Еще $100 тысяч злоумышленники планировали получить за назначение на должность начальника Главного управления Государственной налоговой службы Харьковщины.

Ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленниками от харьковчанки $60 тысяч. В такую ​​сумму они оценили «помощь» в получении мандата народного депутата на довыборах в парламент.

Оперативники СБУ задержали злоумышленников в одном из ресторанов Харькова во время получения задатка в сумме $150 тысяч за назначение обоих чиновников: $100 тысяч за пост губернатора и $50 тысяч - начальника налоговой.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), и избрании в отношении них меры пресечения.

Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности происходила Управлением СБУ в Харьковской области совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы со следователями Шевченковского райотдела полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1.